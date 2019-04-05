ЦСКА — СКА: букмекеры назвали фаворита пятого матча полуфинала Кубка Гагарина

Букмекеры назвали фаворита пятого матча финала Западной конференции КХЛ ЦСКА — СКА. Встреча начнётся 5 апреля 2019 года в 19:30 мск. Счёт в серии — 2-2.



Букмекеры оценивают шансы ЦСКА выше. Поставить на москвичей можно за 2.00 (48%). Шансы СКА победить оценивают коэффициентом 3.30 (28%). Поставить на ничью в основное время можно за 3.85 (24%).



По оценке аналитиков, матч не будет результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.45, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.55.



Коэффициент на победу ЦСКА в матче — 1.60, а на победу СКА — 2.30. Наиболее вероятный счёт основного времени матча — 1:1 (9.50).



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