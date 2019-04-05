Букмекеры назвали фаворита второго тура выборов президента Украины

21 апреля состоится второй тур выборов президента Украины. В него прошли шоумен Владимир Зеленский (он набрал в первом туре 30% голосов избирателей) и действующий глава государства Петр Порошенко (16%).



По оценкам букмекеров, Зеленский — фаворит второго тура. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.35. На Порошенко можно сделать ставку за 3.10.



Вероятность того, что Зеленский соберёт больше 58.5% голосов во втором туре, аналитики оценили коэффициентом 1.70. За 2.10 можно поставить на то, что комик не доберется до этой отметки.

Сделать ставку на то, что Порошенко удастся набрать более 40.5% голосов, можно с коэффициентом 1.95. Поставить на то, что действующий президент не сможет собрать столько, можно за 1.80.



Кроме того, букмекеры принимают ставки на то, кто победит в отдельных регионах Украины. Так, по мнению экспертов, у Порошенко больше всего шансов победить по итогам голосования во Львовской области (коэффициент 1.07). Шансы Зеленского выше всего в Днепропетровской области (1.01).



Предвыборные дебаты перед вторым туром, вероятнее всего, пройдут на стадионе «Олимпийский» в Киеве.