«Краснодар» — «Крылья Советов»: котировки на матч 22-го тура РПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча «Краснодар» — «Крылья Советов» в 22-м туре РПЛ. Встреча состоится 6 апреля, начало — в 16:30 мск.



Поставить на победу команды Мурада Мусаева можно за 1.50. На успех гостей предлагается коэффициент 5.75. Вероятность ничейного исхода аналитики оценили коэффициентом 4.40.



Сделать ставку на ТБ 2,5 гола можно с коэффициентом 1.85. На низ предлагается коэффициент 1.95. Поставить на то, что обе команды смогут забить, можно за 2.00.



Наиболее вероятный исход, по оценке аналитиков, — победа краснодарцев со счетом 2:0 (коэффициент 6.25).



После 21 тура «Краснодар» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 38 очков. У самарцев 24 очка, и команда находится на 11-й строчке.