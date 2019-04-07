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СКА — ЦСКА: букмекеры назвали фаворита шестой игры финала Запада

СКА — ЦСКА: букмекеры назвали фаворита шестой игры финала Запада
Ставки

Букмекеры назвали фаворита шестого матча финала Западной конференции КХЛ СКА — ЦСКА. Начало встречи 7 апреля 2019 года запланировано на 17:00 мск. Счёт в серии — 3-2 в пользу москвичей.

Букмекеры оценивают шансы СКА выше. Поставить на питерцев можно за 2.25 (40%). Шансы ЦСКА победить оценивают коэффициентом 2.80 (34%). Поставить на ничью в основное время можно за 3.80 (26%).

По оценке аналитиков, матч не будет результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.55, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.50.

Коэффициент на победу ЦСКА в матче — 2.05, а на победу СКА — 1.75. Наиболее вероятный счёт основного времени матча — 1:1 (9.25).

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