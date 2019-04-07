«Рубин» — «Арсенал»: котировки на матч 22-го тура РПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча «Рубин» — «Арсенал» в 22-м туре РПЛ. Встреча состоится 7 апреля в Казани, начало — в 16:30 мск.



Поставить на победу команды Курбана Бердыева можно за 2.40. На успех гостей предлагается коэффициент 3.55. Вероятность ничейного исхода аналитики оценили коэффициентом 2.90.



Сделать ставку на ТБ 2,5 гола можно с коэффициентом 2.95. На низ предлагается коэффициент 1.40. Поставить на то, что обе команды смогут забить, можно за 2.30.



Наиболее вероятный исход, по оценке аналитиков, — победа казанцев со счетом 1:0 (коэффициент 5.75).



После 21 тура «Рубин» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 29 очков. У тульского клуба 30 очков, команда находится на 7-й строчке.