«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч 22-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» в 22-м туре РПЛ сезона-2018/19.



Ставка: тотал меньше 2,5 мяча за 1.75.



«Зенит» прекрасно понимает, что не стоит слишком близко подпускать конкурентов. Он будет удовлетворен и ничейным результатом, как это было в матче со «Спартаком». Там вообще игра шла на три результата. У «Локомотива» есть свои принципы, это не такая непредсказуемая команда, как «Спартак». Играет «Локомотив» эффективно, но не очень эффектно. В последних трех матчах в чемпионате «Локомотив» побеждал и не пропускал. С обороной все нормально. Правда, были определенные проблемы в кубковой игре с «Ростовом». Но это отдельный турнир, отдельная история.



Думаю, и те, и другие сделают основную ставку на то, чтобы не пропустить, сыграть внимательно в обороне. Ну а впереди уже как получится. «Зенит» ни в коем случае не будет лезть на рожон. Понимает, что проигрывать нельзя. Ну и «Локомотив» в типичной манере будет действовать — старательно, аккуратно, ловить свой шанс на стандарте или за счет действий братьев Миранчуков и того, кто выйдет в атаке.



5:3 в первом круге — это стечение обстоятельств. Здесь такой голевой феерии ждать не стоит. Мой прогноз — «тотал меньше 2,5 мяча» за нормальный коэффициент 1,75».

«Локомотив» — «Зенит». Прогноз: лишний отдых поможет команде Семака В трёх предыдущих матчах Премьер-Лиги с участием «Зенита» было забито девять мячей.