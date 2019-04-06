«Локомотив» — «Зенит». Прогноз: лишний отдых поможет команде Семака

7 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» состоится матч 22-го тура российской Премьер-Лиги между местным «Локомотивом» и питерским «Зенитом». Букмекеры отдают преимущество хозяевам: ставки на победу «железнодорожников» предлагаются с коэффициентом 2.58.

Прогноз матча «Локомотив» — «Зенит» (07.04.2019)

Очная встреча лидеров чемпионата. Обе команды испытывают проблемы с качеством игры и созиданием в позиционных атаках, но результата добиваются исправно: после возобновления российской Премьер-Лиги и те и другие набрали 10 очков за четыре тура.



«Зенит» неделю назад провёл крайне противоречивую игру с «Оренбургом» (3:1). Первый тайм был ужасен (гости открыли счёт и могли забить ещё), зато после перерыва сине-бело-голубые выдали чуть ли не лучшие 45 минут в сезоне. Весь вопрос теперь вот в чём: можно ли делать серьёзные выводы после домашней победы над «Оренбургом»?

В любом случае, вера букмекеров в «Локомотив» вызывает сомнение. Питерцы готовились к битве с ближайшим преследователем в недельном цикле, а вот москвичи 3 апреля провели тяжелейший матч в Кубке России с «Ростовом» (2:2). Трое суток отдыха — это огромная фора, нивелирующая фактор чужого поля.



С «Ростовом» «Локо» играл близким к оптимальному составом, поберечь лидеров и дать им отдохнуть точно не получилось. К тому же «железнодорожники» в семи предыдущих домашних матчах с «Зенитом» одержал всего две победы. П2 с нулевой форой за 2.05 выглядит замечательно, при желании можно рассмотреть и лобовую победу гостей за 2.81.



Любопытно смотрится тотал больше 2 мяча за 1.69. Во-первых, у обеих команд есть проблемы в обороне. Без Гилерме «Локомотив» мог бы спокойно пропустить 2-3 гола в игре прошлого тура с «Динамо». Во-вторых, в трёх предыдущих матчах «Зенита» было забито девять мячей, причём всякий раз отличались обе команды.



Кроме того, лишь в двух из восьми последних очных встреч забивалось не более одного гола. Дебют наверняка получится осторожным, но опасные «стандарты» и мощные группы атаки с обеих сторон едва ли допустят голевую засуху. Можно рассмотреть и «обе забьют» за 1.92.



По той же причине здорово смотрится ИТБ 1 гола «Зенита» за 1.90. Питерцы в предыдущий раз обходились без голов в рамках РПЛ ещё в первой половине ноября (0:2 от ЦСКА). После этого они забили 12 мячей за семь туров. Защита «Локо» по весне часто даёт сбои, так что свои 3-4 момента гости наверняка получат.



Встречу рассудит Сергей Иванов, один из самых спокойных арбитров РПЛ. За 14 матчей сезона он лишь дважды показывал больше пяти жёлтых карточек, но ТМ 5,5 ЖК за 1.65 брать опасно: коэффициент невысокий, а принципиальный статус встречи способствует возникновению стычек.



Любопытнее выглядят два варианта «ЖК в первые 24 минуты — нет» и «ЖК после 87-й минуты — да», оба идут за 1.87. Иванов редко показывает ранние «горчичники» и старается обходиться разговорами, для быстрого предупреждения должен случиться по-настоящему грубый фол. А вот в концовке кто-то из соперников наверняка будет срывать атаки или тянуть время.

Ставки на матч «Локомотив» — «Зенит»

Вера букмекеров в «Локомотив» удивляет. Питерцы готовились к битве с ближайшим преследователем в недельном цикле, а вот москвичи 3 апреля провели тяжелейший матч в Кубке России с «Ростовом» (2:2). Лишних трое суток отдыха — это очень много. Возьмём П2 с нулевой форой за 2.05.



Питерцы в предыдущий раз обходились без голов в рамках РПЛ ещё в первой половине ноября, после чего забили 12 мячей за семь туров. Защита «Локо» по весне часто даёт сбои, так что ИТБ 1 гола «Зенита» за 1.90 стоит изучить.



Ставка №1: победа «Зенита» с нулевой форой за 2.05.



Ставка №2: ИТБ 1 гола «Зенита» за 1.90.



Ставка №3: тотал больше 2 мяча за 1.69.



Ставка №4: ЖК в первые 24 минуты — нет за 1.87.



Ставка №5: ЖК после 87-й минуты — да за 1.87.

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