«Локомотив» — «Зенит»: ставка Анатолия Бышовца на РПЛ с коэффициентом 2.60

Экс главный тренер сборной России и «Локомотива» Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 22-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Локомотив» — «Зенит».



Ставка: победа «Локомотива» за 2.60.



«Зенит» не очень убедительно выглядит в обороне. С другой стороны, это «дерби двух столиц». Помню еще мой «Локомотив» и чемпионский «Зенит» Адвоката, мы тогда должны были их обыгрывать — 2:0. Но Спахич, негодяй, не дал Сычеву пробить второй пенальти: он полез и не забил.



Что касается нынешнего «Зенита», не просматривается твердость структуризации. «Локомотив» и его пенальти? В конце концов, теперь у нас есть VAR, будем проверять. И все же поставлю на «железнодорожников», смогут они приостановить «Зенит». Мотивация у них будет выше».

«Локомотив» — «Зенит». Прогноз: лишний отдых поможет команде Семака В трёх предыдущих матчах Премьер-Лиги с участием «Зенита» было забито девять мячей.