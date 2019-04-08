«Челси» — «Вест Хэм»: букмекеры оценили шансы команд в матче 33-го тура АПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 33-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Вест Хэм». Встреча состоится 8 апреля, начало — в 22:00 мск.



Вероятность победы хозяев поля гостей оценили коэффициентом 1.30. Шансы «Вест Хэма» выиграть соответствуют коэффициенту 9.25. Поставить на ничью можно за 5.75.



Согласно прогнозу аналитиков, матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.55, на ТМ 2,5 гола — за 2.55. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.90. За 1.85 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — победа хозяев со счётом 2:0 (коэффициент 6.00).



«Челси» находится на 5-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка. У «Вест Хэма» 42 очка и 11-я строчка.