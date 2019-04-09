ЦСКА — СКА: прогноз «Чемпионата» на седьмой матч серии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на седьмой матч финала Западной конференции КХЛ ЦСКА — СКА. Начало встречи 9 апреля 2019 года запланировано на 19:30 мск. Счёт в серии — 3-3.



Ставка: ТМ 6,5 малого штрафа за 2.05.



«ЦСКА выиграл у СКА на своём льду семь матчей подряд — очень серьёзные цифры. Да и в нынешней серии стабильно побеждает тот, кто играет дома. Больше того, ЦСКА за последние семь встреч с питерцами на своём льду лишь раз пропустил больше одной шайбы (3:2 ОТ в шестом матче финала Запада-2018). В связи с этим можно проверить ИТМ 1,5 шайбы СКА за 1.97.



В каждом из шести матчей серии непременно забивался гол во втором периоде (девять шайб на указанном отрезке за шесть игр), но ТБ 1 шайбы во втором периоде за 1.52 идёт за скромнейшие 1.52. В принципе можно подумать о ставке «ЦСКА забьёт во втором периоде» за 1.71, красно-синие отличались во второй 20-минутке во всех домашних встречах серии.



Вариант поочевиднее — ТМ 6,5 малого штрафа за 2.05. Судьи всеми силами стараются избежать обвинений в свой адрес: удаляют только за очевидную грубость, засчитывают только кристально чистые взятия ворот. Драки вполне возможны, но двухминутных удалений вряд ли будет много: в седьмом матче без дисциплины делать нечего.



По традиции берём «гол в первые 12 минут — нет» за 2.08. Этот вариант срабатывал во всех шести матчах, а коэффициент по-прежнему превышает «двойку». Причин раскрываться и форсировать события у команд нет — слишком многое на кону. Помешать может разве что неожиданный рикошет или быстрое удаление».

ЦСКА — СКА. Прогноз: судьи постараются не вмешиваться ЦСКА выиграл у СКА на своём льду семь матчей подряд.