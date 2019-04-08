ЦСКА — СКА. Прогноз: судьи постараются не вмешиваться

9 апреля на «ЦСКА-Арена» состоится седьмой матч финала Западной конференции Кубка Гагарина между московским ЦСКА и питерским СКА. Букмекеры отдают преимущество хозяевам: ставки на победу красно-синих в основное время предлагаются с коэффициентом 2.00.

Прогноз матча ЦСКА — СКА (09.04.2019)

Чуда не случилось, хоккей в финале Западной конференции выдался на любителя. Малое количество остроты и бросков, бесконечные видеопросмотры по поводу и без, скромное количество заброшенных шайб, ощутимая часть которых к тому же была отменена решением судей.

Впрочем, шестой матч получился чуть ли не самым бодрым в серии. Седьмая игра тоже вряд ли порадует искромётным хоккеем, но с точки зрения драмы, эмоций и накала страстей она явно будет стоять особняком. Понятно, что вылет в финале конференции при таких финансовых вливаниях станет неудовлетворительным результатом и для тех, и для других.

В определённые моменты серии ЦСКА казался на голову сильнее, но пассивная игра и прижимания к воротам при преимуществе в одну-две шайбы всякий раз давали СКА возможность поднять голову и прийти в себя. Москвичи способны действовать агрессивно и наносить два десятка бросков за полтора периода, но для этого соперник должен повести с разницей в две шайбы.

При таком стиле игры подопечные Игоря Никитина сами создали себе приключения на ровном месте и теперь рискуют остаться без финала. И ведь в целом ЦСКА полностью заслужил все свои проблемы чрезмерной аккуратностью и боязнью ошибиться. Жаловаться на судей и невезение здесь точно не стоит.

Впрочем, шансы красно-синих всё равно смотрятся предпочтительнее. ЦСКА выиграл у СКА на своём льду семь матчей подряд — очень серьёзные цифры. Да и в нынешней серии стабильно побеждает тот, кто играет дома. Больше того — ЦСКА за последние семь встреч с питерцами на своём льду лишь раз пропустил больше одной шайбы (3:2ОТ в шестом матче финала Запада-2018). В связи с этим можно проверить ИТМ 1,5 шайб СКА за 1.97.

В каждом из шести матчей серии непременно забивался гол во втором периоде (девять шайб на указанном отрезке за шесть игр), но ТБ 1 шайбы во втором периоде за 1.52 идёт за скромнейшие 1.52. В принципе, можно подумать о ставке «ЦСКА забьёт во втором периоде» за 1.71, красно-синие отличались во второй 20-минутке во всех домашних встречах серии.

Вариант поочевиднее — ТМ 6,5 малого штрафа за 2.05. Судьи всеми силами стараются избежать обвинений в свой адрес: удаляют только за очевидную грубость, засчитывают только кристально чистые взятия ворот. Драки вполне возможны, но двухминутных удалений вряд ли будет много: в седьмом матче без дисциплины делать нечего.

По традиции берём «гол в первые 12 минут — нет» за 2.08. Этот вариант срабатывал во всех шести матчах, а коэффициент по-прежнему превышает «двойку». Причин раскрываться и форсировать события у команд нет — слишком многое на кону. Помешать может разве что неожиданный рикошет или быстрое удаление.

Ставки на матч ЦСКА — СКА

Статистика за хозяев: ЦСКА выиграл у СКА на своём льду семь матчей подряд, да и вообще в этой серии пока стабильно побеждает тот, кто играет дома. Больше того — ЦСКА за последние семь встреч с питерцами на своём льду лишь раз пропустил больше одной шайбы. Гостям будет тяжело.

Судьи всеми силами стараются избежать обвинений в свой адрес: удаляют только за очевидную грубость, засчитывают только кристально чистые взятия ворот. Проверим ТМ 6,5 малого штрафа за 2.05.

Ставка №1: ТМ 6,5 малого штрафа за 2.05.

Ставка №2: гол в первые 12 минут — нет за 2.08.

Ставка №3: ИТМ 1,5 шайб СКА за 1.97.

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