Стали известны ставки россиян на матч «Ливерпуль» — «Порту»

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Порту» начнется 9 апреля в 22:00 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



95% объема рынка ставок на победителя матча приходится на победу команды Юргена Клоппа, 4% — на португальский клуб и всего 1% — на ничью.



На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 95% объема рынка при коэффициенте 1.62. 5% приходится на то, что в матче будет меньше трех голов (коэффициент 2.30).



Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу «Ливерпуля». На этот исход поставлено 51% от общего объема ставок на матч. Также популярны ставки на проход англичан в полуфинал (28%), на то, что хозяева поля забьют как минимум два гола (10%), как минимум 3 гола в матче (7%) и на победу «Ливерпуля» с преимуществом минимум в два мяча (4%).



На момент публикации самая крупная ставка на матч, которую приняли в БК «Фонбет», составила 400 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на то, что «Ливерпуль» забьет не меньше двух голов, с коэффициентом 1.4.



В 1/8 финала «Ливерпуль» оказался сильнее «Баварии» (0:0, 3:1), а «Порту» прошёл «Рому» (1:2, 3:1).