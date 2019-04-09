Гол «Леганеса» на 96-й минуте принёс клиенту букмекера почти 5 млн рублей

Клиент БК «Фонбет» составил экспресс из двух матчей европейских футбольных чемпионатов. Он поставил 1,5 млн рублей на победу «Аталанты» над «Болоньей» (коэффициент 1.5) и «Леганеса» над «Вальядолидом» (2.15). Итоговый коэффициент составил 3.23.



В итальянском матче всё сложилось как нельзя лучше для игрока на ставках. За первые 15 минут «Аталанта» забила четырежды, сняв вопрос об исходе поединка. Всё, что смогла сделать «Болонья», — отквитать один мяч во втором тайме встречи.



А вот в испанском матче всё решилось на последних секундах встречи. На шестой добавленной минуте при счёте 0:0 Гуидо Каррильо головой замкнул подачу с фланга и принёс «Леганесу» победу.



На выплату удачливый игрок получил 4 845 000 рублей.