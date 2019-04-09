«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Александра Шмурнова на четвертьфинал ЛЧ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».



Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет за 2.06.



«Очень жду именно английское противостояние в четвертьфинале Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» вызывают особенный интерес в текущем сезоне с очень разных точек зрения.



«Манчестер Сити» определённо будет сложно в данных баталиях. Конечно, команда Пепа Гвардиолы всегда является фаворитом, но в выездном матче «горожанам» будет крайне сложно. На своём поле лондонцы показывают отличные результаты. Кстати, «шпоры» только открыли новый стадион.



«Тоттенхэм» долгое время уверенно шёл на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, но в мартовских матчах растерял всё преимущество перед преследователями. Однако важно то, что в Лиге чемпионов коллектив Маурисио Почеттино продолжает борьбу и добрался туда, где его и не все ожидали увидеть.



Думаю, на домашней арене лондонцы вполне способны оказать «Манчестер Сити» достойное сопротивление. К тому же в прекрасной форме лидер хозяев Кристиан Эриксен. Исходя из этого, ставлю на «Тоттенхэм» не проиграет», — сказал Шмурнов.



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