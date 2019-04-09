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Клиент букмекера проиграл 700 тыс. рублей на женском хоккее

Клиент букмекера проиграл 700 тыс. рублей на женском хоккее
Ставки

Клиент БК «Марафон» поставил 700 тыс. рублей на матч женских хоккейных сборных Испании и Словении. Эта встреча прошла 2 апреля в Великобритании, в рамках чемпионата мира по хоккею во втором дивизионе.

Игрок сделал ставку на победу испанок в основное время матча. Сборная Испании была фаворитом матча, коэффициент на её победу составлял 1.30. Игрок сделал ставку в то время, когда матч уже начался.

По ходу встречи Испания проигрывала. После двух периодов со счётом 2:1 выигрывала Словения. В третьем игровом отрезке испанкам удалось сравнять счёт, но основное время встречи завершилось вничью — 3:3.

В серии буллитов Испания была успешнее, команда выиграла матч. Но поскольку игрок сделал ставку на успех испанок в основное время, он потерял 700 тыс. рублей.

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