Клиент букмекера проиграл 700 тыс. рублей на женском хоккее

Клиент БК «Марафон» поставил 700 тыс. рублей на матч женских хоккейных сборных Испании и Словении. Эта встреча прошла 2 апреля в Великобритании, в рамках чемпионата мира по хоккею во втором дивизионе.



Игрок сделал ставку на победу испанок в основное время матча. Сборная Испании была фаворитом матча, коэффициент на её победу составлял 1.30. Игрок сделал ставку в то время, когда матч уже начался.



По ходу встречи Испания проигрывала. После двух периодов со счётом 2:1 выигрывала Словения. В третьем игровом отрезке испанкам удалось сравнять счёт, но основное время встречи завершилось вничью — 3:3.



В серии буллитов Испания была успешнее, команда выиграла матч. Но поскольку игрок сделал ставку на успех испанок в основное время, он потерял 700 тыс. рублей.