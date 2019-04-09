«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Константина Генича на Лигу чемпионов

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.



Ставки: тотал меньше 3 мячей за 1.82, тотал больше 10.5 углового за 1.86



«Очень не люблю национальные пары на таких стадиях еврокубков. Здесь предсказать очень сложно, как команды будут переключаться со своего чемпионата на Лигу чемпионов. Да, когда будет ответная игра «Сити» с «Тоттенхэмом», там вообще они дважды выйдут друг против друга. Календарь таков. Сначала в Лиге чемпионов сыграют, затем в чемпионате.



Мне кажется, ответный матч в Манчестере и будет здесь ключевым. «Тоттенхэм» пока привыкает к своему новому стадиону, новому полю. К болельщикам привыкать не надо. Но по большому счету, после переезда с «Уэмбли» на новый стадион, «Тоттенхэм» пока играет в гостях. Нет неповторимой атмосферы «Уайт Харт Лейн». Стадион современный, комфортный. Надо адаптироваться. Первый блин не вышел комом, выиграли у «Кристал Пэлас» — 2:0, пусть и с большим трудом.



«Тоттенхэм» имел небольшое преимущество в количестве дней на подготовку. Это может сказаться. Гвардиола на это жаловался. Говорят, что у его команды два с половиной дня на подготовку, а у «Тоттенхэма» — целых шесть. В этом сезоне разок сыграли команды. На «Уэмбли» выиграл «Сити» — 1:0. Думаю, и сейчас «Сити» будет стараться играть в эконом-режиме. «Тоттенхэм» умеет хорошо играть в обороне. У него есть свои преимущества в атаке. Но много голов я здесь не жду.



Сыграл бы «тотал меньше 3 мячей с расходом» за 1,82. И те и другие много подают угловых по сезону, так что я бы взял еще «тотал больше 10,5 углового» за 1,86».



«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Владимира Стогниенко на Лигу чемпионов

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз: «шпоры» заставят «горожан» попотеть В каждом из четырёх гостевых матчей этого розыгрыша Лиги чемпионов «Сити» забивал минимум два мяча.