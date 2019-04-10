«Аякс» – «Ювентус»: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги чемпионов

Известный телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Аякс» – «Ювентус». Встреча начнётся сегодня, 10 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: «Ювентус» не проиграет за 1.34.



«Аякс» — яркая, хорошая команда, но «Ювентус» слишком серьёзный для «Аякса» соперник. Да, «Аякс» провёл хорошие матчи против «Баварии» и блестяще прошёл «Реал», но «Бавария» уже вне Лиги чемпионов, ну а «Реал» проводит такой сезон, что его вылет из ЛЧ тоже не выглядит неожиданностью. «Ювентус» на 20 очков опережает вторую команду своего чемпионата, поэтому финал ЛЧ для клуба и лично для Роналду является главным приоритетом. Проблем быть не должно», — сказал Черданцев.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»