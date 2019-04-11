«Арсенал» — «Наполи»: котировки на матч 1/4 финала Лиги Европы

Букмекеры назвали фаворита первого матча в рамках 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» — «Наполи». Встреча состоится 11 апреля, начало — в 22:00 мск.



Вероятность победы хозяев оценили коэффициентом 2.30. Шансы «Наполи» выиграть соответствуют коэффициенту 3.00. Поставить на ничью можно за 3.55.



Сделать ставку на то, что по итогам двух матчей в полуфинал пройдёт итальянский клуб, можно за 1.70. Поставить на проход англичан можно с коэффициентом 2.15.



По прогнозу аналитиков, матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.70, на ТМ 2,5 гола — за 2.15. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.55. За 2.30 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — ничья 1:1 (коэффициент 6.25).