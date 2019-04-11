«Бенфика» — «Айнтрахт»: букмекеры назвали фаворита матча 1/4 финала Лиги Европы

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/4 финала Лиги Европы «Бенфика» — «Айнтрахт». Встреча состоится 11 апреля, начало — в 22:00 мск.



Вероятность победы хозяев поля оценили коэффициентом 2.30. Сделать ставку на «Айнтрахт» можно с коэффициентом 3.15. Поставить на ничью можно за 3.40.



Сделать ставку на то, что по итогам двух матчей в полуфинал пройдёт немецкий клуб, можно за 1.75. Поставить на проход португальцев в следующий раунд можно с коэффициентом 2.10.



Ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.90, на ТМ 2,5 гола — за 1.95. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.70. За 2.10 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — ничья 1:1 (коэффициент 6.00).

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