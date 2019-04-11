Эксперты: компенсация Кокорина и Мамаева превысит 1 миллион рублей

БК 1хbet оценила сумму возможной компенсации Александра Кокорина и Павла Мамаева пострадавшим от их действий чиновнику и водителю.



По мнению аналитиков, футболисты с высокой вероятностью выплатят 1 млн рублей или больше за причинённый ущерб. Сделать ставку на такое развитие событий можно с коэффициентом 1.25. Это соответствует вероятности 75%.



Вероятность того, что сумма денежной компенсации Кокорина и Мамаева составит менее 1 млн рублей, букмекеры оценили коэффициентом 3.54. Шансы — 25%.



Ранее эксперты предложили линию на самое вероятное наказание для форварда «Зенита» и полузащитника «Краснодара».



Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также друг Александр Протасовицкий 8 октября стали участниками двух потасовок в Москве. В результате конфликтов пострадали водитель Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак, а также генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин.



Изначально обвиняемым была избрана мера пресечения в виде пребывания под стражей до 8 ноября. Затем срок дважды продлевался ещё на два месяца. В итоге футболисты и их друзья пробыли в СИЗО «Бутырка» более полугода. С 9 апреля в Пресненском суде Москвы проходит слушание по делу Мамаева, Кокориных и Протасовицкого с привлечением свидетелей.



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