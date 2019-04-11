«Бенфика» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги Европы

Комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов дал прогноз на матч «Бенфика» — «Айнтрахт» в 1/4 финала Лиги Европы сезона-2018/19. Встреча начнётся в 22:00 мск 11 апреля.



Ставка: обе забьют за 1.70.



«Эта пара начинает в Португалии. Мне кажется, «Айнтрахт» — команда, которая может ставить перед собой задачу забить гол на выезде и быть уверенной в её решении. Это для Франкфурта самое важное.



Ну и «Бенфика» понимает, какой перед ней соперник, довольно неудобный. «Айнтрахт» уже массу заслуженных результатов в этой Лиге Европы имеет. И португальцы, конечно, тоже должны идти вперёд. Если они не смогут поразить ворота соперника, а лучше не один раз, то рассчитывать на что-то в Германии им будет тяжело.



Мой вариант ставки — «обе забьют». Достаточно перспективно это выглядит. Коэффициент — 1,7», — сказал Андронов.