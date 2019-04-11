«Вильярреал» – «Валенсия»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Лиги Европы

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2018/19 «Вильярреал» – «Валенсия».



Ставка: ничья за 3.25.



«У двух испанских клубов совершенно разные задачи и приоритеты. Для «Вильярреала» приоритет номер один – выступление в Ла Лиге. Команда загнала себя в угол – за семь туров до конца она находится в зоне вылета. А вылет из Примеры – это катастрофа для «Вильярреала». В такой ситуации Лига Европы отходит на второй план.



А вот задача «Валенсии» на этот сезон – вернуться в Лигу чемпионов. Этого можно достичь как через национальный чемпионат, так и через Лигу Европы, ведь победитель этого турнира получает путёвку в элиту на следующий сезон. Поэтому для «Валенсии» Лига Европы важнее, чем для «Вильярреала».



На стороне «Валенсии» не только мотивация. У неё более талантливая команда, топ-тренер Марселино, великолепная форма. Да, команда неожиданно проиграла в выходные «Райо Вальекано», но до этого шла без поражений 17 матчей подряд.



Для меня фаворит этой двухматчевой дуэли очевиден – «Валенсия». Но мы говорим пока о первом матче. Мне представляется, что «Вильярреал» дома должен зацепиться за ничью. «Вильярреал» – «Валенсия» в Испании – это почти дерби (клубы из разных городов, но небольшой городок Вильярреал находится совсем близко от Валенсии).



В матче с принципиальным соперником «Вильярреал» не может позволить себе играть спустя рукава, пусть даже в турнире, который клубу сейчас не так важен. Поэтому в первом матче стоит ждать настоящей битвы. Мне представляется, что будет ничья», — сказал Гратакос.