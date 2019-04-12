«Крылья Советов» — «Рубин»: котировки на матч 23-го тура РПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 23-го тура чемпионата РПЛ сезона-2018/19 «Крылья Советов» — «Рубин». Встреча состоится 12 апреля, начало — в 18:30 мск.



Вероятность победы хозяев оценили коэффициентом 2.40. Это соответствует вероятности 40%. Шансы «Рубина» выиграть соответствуют коэффициенту 3.65 (26%). Поставить на ничью можно за 2.85 (34%).



По прогнозу аналитиков, матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 3.10, на ТМ 2,5 гола — за 1.35. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.40. За 1.55 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — победа самарцев со счётом 1:0 (коэффициент 5.50).



«Рубин» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков. У «Крыльев Советов» 13-е место и 24 очка в активе.