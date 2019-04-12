«Крылья Советов» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Рубин». Встреча начнётся в 18:30 мск сегодня, 12 апреля.



Ставка: ничья за 2.85.

«Я уже говорил, что у «Крыльев» пошёл небольшой спад после удачных первых матчей этой весны. Но в Краснодаре не по делу они проиграли, пропустив с пенальти в компенсированное время. Но в этом матче мне Самара понравилась. Бывает несправедливость. Играли достойно, создали столько моментов, но не забили. Очень обидно.



Но игрового кризиса у «Крыльев» нет. Те, кто игру в Краснодаре не видел, могут сказать, что там идёт кризис. Это не так. Но что-то случилось с механизмом. Возможно, за неделю удалось подтянуть.



Ну а «Рубин» ничем не удивляет. Неделю назад говорил, что будет ничья в матче с «Арсеналом». На 0:0 железно можно было ставить. Так и получилось. Даже не заметили потерю бойца, Граната.



Мало пропускают казанцы, но и сами почти ничего не создают. Такая же вязкая игра будет навязана «Рубином» и в Самаре.



0:0 здесь рекомендовать не буду. Всё-таки Самара играет живенько, могут команды обменяться голами. Но снова поставлю на ничью», — сказал Титов.