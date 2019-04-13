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Аналитики назвали шансы «Локомотива» выиграть у «Ахмата» в 23-м туре РПЛ

Аналитики назвали шансы «Локомотива» выиграть у «Ахмата» в 23-м туре РПЛ
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Букмекеры оценили шансы «Локомотива» и «Ахмата» в матче 23-го тура чемпионата РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится 13 апреля, начало — в 19:30 мск.

Вероятность победы москвичей оценили коэффициентом 2.60. Это соответствует вероятности 37%. Шансы «Ахмата» выиграть соответствуют коэффициенту 3.35 (28%). Поставить на ничью можно за 2.85 (35%).

По прогнозу аналитиков, матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 3.15, на ТМ 2,5 гола — за 1.40. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.40. За 1.55 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.

Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — 1:1 (коэффициент 3.90).

«Локомотив» набрал 39 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Ахмат» (30) — на 9-м месте.

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