«Ростов» — «Спартак»: котировки на матч 23-го тура РПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 23-го тура чемпионата РПЛ сезона-2018/19 «Ростов» — «Спартак». Встреча состоится 14 апреля, начало — в 19:00 мск.



Вероятность победы хозяев оценили коэффициентом 2.65. Это соответствует вероятности 35%. Сделать ставку на победу «Спартака» можно с коэффициентом 3.05 (32%). Поставить на ничью можно за 2.95 (33%).



По прогнозу аналитиков, матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.75, на ТМ 2,5 гола — за 1.45. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.15. За 1.65 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — 1:1 (коэффициент 5.75).



«Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 36 очков. У «Ростова» 6-е место и 32 очка в активе.