ЦСКА — «Авангард»: прогноз Владимира Вуйтека на 1-й матч финала Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Вуйтек-старший дал прогноз на первый матч финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом». Матч начнётся сегодня, 13 апреля, в 17:00 мск.

Ставка: победа ЦСКА за 1.70.

«Хозяином льда в первых двух матчах будет ЦСКА. Для меня фаворит первого матча – ЦСКА, и, думаю, они подтвердят этот статус и выиграют первый матч. Команды в предстоящей встрече способны показать зрелищную игру, могут сыграть в чуть более открытый хоккей в первом матче, попробовать свои силы, больше рискуя, а потом, в ходе серии, будут больше внимания уделять обороне.



Финальная серия, по моему мнению, будет больше похожа на финал Западной конференции. Это решающий этап, команды будут играть осторожно. „Авангард“ не будет играть в открытый хоккей, как играл почти во всех матчах полуфинала. Омичи больше внимания уделят обороне. ЦСКА же все время так играет, хорошая защита в средней зоне, там они хорошо прессингуют соперников.



В первой игре важным будет то, кто как сыграет в средней зоне, а ЦСКА там выглядит сильнее. Думаю, инициатива будет на стороне ЦСКА. Он способен отбирать шайбу у соперника и быстро переходить в контратаку, а также очень хорошо владеет шайбой и оказывает давление в зоне соперника. ЦСКА в последних матчах превзошел по броскам „армейцев“ из Санкт-Петербурга, хотя в стартовых играх серии уступал по этому показателю».