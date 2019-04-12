ЦСКА — «Авангард». Прогноз: Хартли и Никитин спешить не станут

13 апреля в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоится первый матч финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом». Букмекеры не сомневаются в успехе «армейцев»: ставки на победу московского клуба в основное время предлагаются с коэффициентом 1.70.

Прогноз матча Кубка Гагарина ЦСКА — «Авангард» (13.04.2019)

Обе команды на определённых отрезках финалов конференций выглядели заметно сильнее своих соперников, но серии всё равно получились затяжными. ЦСКА был слишком пассивен и частенько прижимался к воротам при лидерстве в одну шайбу, позволяя СКА перевести дух и собраться с мыслями.



А «Авангард» упёрся в Метсолу, который не поплыл после двух поражений в Балашихе и стабильно выдавал не меньше 3-4 топ-спасений за матч. Кроме того, сказалось отсутствие Тейлора Бека: канадец провёл 2,5 игры и досрочно закончил серию. Без него «ястребы» по-прежнему атаковали много и активно, но финального штриха не хватало: Бек отлично находит пространство и обладает отменным броском.

Без привычного партнёра зачах и Давид Деарне: пять очков в трёх стартовых матчах серии с «Салаватом Юлаевым», ни одного — в трёх заключительных. Впрочем, к началу финала Кубка Гагарина Бек должен вернуться (он участвовал в раскатке перед шестой игрой в Уфе), так что ждём от атаки омичей остроты.



Соперники стоят друг друга. У «Авангарда» ровный и глубокий состав, лучшее большинство среди всех участников плей-офф и элитный тренер с огромным опытом. Подопечные Боба Хартли бодро выходят из обороны в атаку, редко ошибаются под давлением у своих ворот и умеют насыщать среднюю зону. У уфимцев были отрезки, когда они подолгу не могли подобраться к владениям Игоря Бобкова.



Красно-синие наверняка будут пытаться закрепиться в чужой зоне через вброс шайбы. Поначалу на фоне свежести «ястребы» должны с этим справляться, так что дебют рискует выйти не самым событийным. Возьмём «гол в первые 11 минут — нет» за 1.85. Ни в одном из семи матчей финала Запада быстрой шайбы не случилось, ЦСКА предельно осторожен.



«Авангард» склонен увлекаться атакой и пропускать быстрые выпады соперника. «СЮ» бодро атаковал с ходу, а ведь линия нападения у Игоря Никитина ещё сильнее. Если москвичи будут так же часто выходить «3-в-2» или «2-в-2», Бобкову не поздоровится. Омичи наверняка прекрасно это понимают и постараются сыграть аккуратнее, чтобы не терять баланс и не дарить противнику подарки.



«Ястребы» перед началом финала имели лишний день отдыха. Преимущество кажется мизерным, но получить бонусные сутки на восстановление при плотном календаре и игре через день очень приятно. Тем более «Авангард» мощно начинал каждую серию: 6:0 с «Ак Барсом», 3:1 с «Барысом» и 4:3ОТ с «СЮ».



В связи с этим можно рискнуть и взять Х2 за 2.19. На фоне свежести омичи вдвойне хороши, а четырёх суток отдыха должно было хватить на обретение кондиций. По меркам плей-офф КХЛ четыре дня — это вообще мини-каникулы. Вариант поскромнее — П2 с форой "+1" за 1.86.

Авантюристы могут подумать ещё о двух ставках: Х2 при тотале меньше 5,5 шайб за 2.85 и «гости откроют счёт» за 2.45. Второй вариант похож на рулетку, но коэффициент кажется завышенным, так что рассмотреть стоит.

Ставки на матч ЦСКА — «Авангард»

«Ястребы» перед началом финала имели лишние сутки отдыха, после 6-7 матчевых марафонов с игрой через день недооценивать этот фактор не стоит. Тем более «Авангард» мощно начинал каждую из предыдущих серий: 6:0 с «Ак Барсом», 3:1 с «Барысом» и 4:3 с «СЮ». Пожалуй, букмекеры недооценивают гостей.



Возьмём «гол в первые 11 минут — нет» за 1.85. Ни в одном из семи матчей финала Запада быстрой шайбы не случилось, а уж в решающей серии командам тем более некуда торопиться. Цена ошибки велика, так что форсировать события смысла нет. Ждём осторожного дебюта.



Ставка №1: гол в первые 11 минут — нет за 1.85.



Ставка №2: «Авангард» не проиграет в основное время за 2.19.



Ставка №3: «Авангард» откроет счёт за 2.45.

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