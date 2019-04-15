ЦСКА — «Авангард»: прогноз Владимира Вуйтека на 2-й матч финала Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Вуйтек-старший дал прогноз на второй матч финала Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом». Матч начнётся сегодня, 15 апреля, в 19:30 мск.



Ставка: победа ЦСКА за 1.65.



«Я думаю, что этот матч пройдёт, как первый, с преимуществом ЦСКА. «Армейцы» нацелены на первый свой кубок и не упустят шанс. В прошлом матче «Авангард» пропустил две быстрые шайбы, но продолжил сопротивляться. Отыгрывать у ЦСКА две шайбы — это очень тяжело. К тому же ещё и гол не засчитали. Правила постоянно меняются по поводу игры ногой, но судьи решили отменить этот гол.



«Авангард» не играет от обороны, играет в более открытый хоккей, и такая игра для ЦСКА намного лучше. «Армейцам» легче забивать, чем против СКА. Но полагаю, что второй матч будет менее результативным. Мне кажется, «Авангард» должен сконцентрироваться на обороне и не пропустить в начале игры, как в прошлом матче. Плюс «армейцы» будут менее точны в завершении, каждый матч так хорошо и метко попадать тяжело.



Первый матч этой серии выдался интересным. Игры «Авангарда» по ходу этого плей-офф почти все зрелищные. Но думаю, вторая игра будет более закрытой, а победу опять одержит ЦСКА. Ставлю на московских «армейцев» в основное время».

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