ЦСКА — «Авангард»: котировки на второй матч финала КХЛ

15 апреля состоится второй матч финальной серии КХЛ ЦСКА — «Авангард». Начало встречи в Москве — в 19:30 мск. Счёт в серии — 1-0 в пользу ЦСКА.



Букмекеры оценивают шансы москвичей выше. Поставить на победу ЦСКА в основное время матча можно за 1.60 (вероятность около 57%). Сделать ставку на успех омичей можно за 4.70 (20%). Поставить на ничью после 60 минут игры можно с коэффициентом 4.35 (23%).



Вероятность победы ЦСКА с учётом овертайма аналитики оценили коэффициентом 1.35. Поставить на «Авангард» можно за 3.10.



По оценке экспертов, матч не будет результативным: на ТМ 4,5 шайбы предлагают коэффициент 1.60, а на ТБ 4,5 — 2.25.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке аналитиков, — ничья 2:2 (коэффициент 10.75).



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