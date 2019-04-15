Букмекеры: шансы Карпина возглавить «Спартак» увеличились в полтора раза

До матча 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» аналитики практически не верили в возвращение на пост главного тренера красно-белых Валерия Карпина в 2019 году.



Коэффициент на назначение специалиста главным тренером москвичей составлял 11.0 (вероятность 8%), а на обратный исход можно было поставить за 1.01 (92%).



14 апреля «Ростов» благодаря голам Гацкана и Шомуродова смог уже во второй раз в нынешнем сезоне одолеть «Спартак». После матча букмекеры внесли изменения в линию. БК «Тенниси» предложила коэффициент 7.77 (вероятность 12%) на назначение Карпина главным тренером красно-белых в 2019 году. Сделать ставку на то, что этого не случится, можно с коэффициентом 1.05 (88%).



Таким образом, вероятность возвращения Карпина на пост главного тренера «Спартака» увеличилась в полтора раза: с 8% до 12%. Специалист работал в московском клубе в период с 2009 по 2014 год на должностях главного тренера и генерального директора. При нём спартаковцы дважды становились серебряными призёрами чемпионата России.