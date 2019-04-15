Букмекеры назвали главного соперника «Зенита» в РПЛ после 23-го тура

В 23-м туре «Зенит» разгромил «Анжи» 5:0 и упрочил лидерство в турнирной таблице. У команды Сергея Семака 48 очков, это на 6 больше, чем у «Локомотива», идущего вторым. Поставить на победу питерцев в РПЛ можно с коэффициентом 1.15. Это соответствует 82% вероятности.



Сделать ставку на чемпионство «Локомотива» можно за 13.0 (7%). В 23-м туре команда Юрия Сёмина со счётом 3:1 на выезде обыграла «Ахмат».



Шансы «Краснодара» аналитики оценили коэффициентом 15.0 (6%). Южане в последнем туре сыграли вничью с «Динамо» (1:1) и имеют в активе, как и «Локомотив», 42 очка.



После поражения от «Оренбурга» (2:3) серьёзно упали шансы ЦСКА выиграть чемпионат. Поставить на москвичей можно с коэффициентом 20.0 (4,4%). У команды Виктора Гончаренко 40 очков, что на 8 меньше, чем у лидера.



Наконец, на победу «Спартака» в РПЛ можно сделать ставку за 150.0 (0,6%). Команда Олега Кононова проиграла «Ростову» (1:2) в 23-м туре, у красно-белых 36 очков.



В 24-м туре «Краснодар» и «Зенит» сыграют между собой, «Локомотив» примет ЦСКА, а «Спартак» дома померится силой с «Енисеем».



Делаете ставки на спорт или хотите начать? Выбирайте букмекера в рейтинге букмекерских контор «Чемпионата».

