«Барселона» – «МЮ»: прогноз Александра Григоряна на матч Лиги чемпионов

Экс главный тренер команд «Луч-Энергия», «Анжи», «СКА-Хабаровск», «Арарат», «Тосно» Александр Григорян дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Барселона» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: «Барселона» победит и обе забьют за 2.35.



«Очень посредственный матч выдали обе команды. «Ман Юнайтед» потому, что, скажем так, на текущий момент не позволяет состав, да и уровень сопротивления «Барселоны». А «Барселона» просто сыграла спокойно, цинично, на результат.



Во втором матче я ожидаю от стороны Сульшера сюрпризы. Он однозначно пойдёт на риск, а следовательно, от такой команды, как «Барселона», обязательно заглотнёт минимум два. Но в то же время, думаю, риск будет оправданный, поэтому найдёт он способы, как вскрыть оборону «Барселоны». Тем более иногда сегодняшняя «Барселона», как и вчерашняя, всё-таки даёт сопернику играть. Думаю, что в этом матче самый разумный прогноз будет — «Барселона» выиграет, при этом обе команды забьют», — сказал Григорян.

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