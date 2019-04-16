Эксперты назвали ставки россиян на матч «Ювентус» — «Аякс» в Лиге чемпионов

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Аякс» начнётся сегодня, 16 апреля, в 22:00 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



93% объёма рынка ставок на исход матча приходится на победу итальянцев, 6% — на «Аякс», и 1% — на ничью.



На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 90% объёма рынка при коэффициенте 1.85. 10% приходятся на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 1.95).



Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу «Ювентуса». На этот исход поставлено 62% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на проход туринцев в полуфинал (23%), на победу итальянцев в один мяч или больше (6%), на то, что обе команды смогут забить (5%), и на то, что команды смогут забить как минимум два мяча (5%).



На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 100 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на победу «Ювентуса» со счётом 3:1 с коэффициентом 14.00.



В первом матче в Амстердаме команды сыграли вничью 1:1. На гол Криштиану Роналду голландцы ответили точным ударом Давида Нереса.



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