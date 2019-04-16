«Ювентус» – «Аякс»: прогноз Евгения Ловчева на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Бывший полузащитник московского «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Ювентус» – «Аякс» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Игра состоится 16 апреля и начнется в 22:00 мск.



Ставка: победа «Ювентуса» за 1.70.



«Аякс», конечно, засветился в этом сезоне. «Аякс» симпатичен, молод. Эта команда выглядит незамыленной, светлой. Но «Ювентус» любую команду может остановить. С любым соперником туринский коллектив может сыграть на ноль. А то, что «Юве» на выезде сыграл вничью 1:1, – это практически выводит подопечных Аллегри в следующий раунд, поскольку это опытная команда, которая прекрасно знает, как действовать в подобных ситуациях и добиваться результата. Плюс надо не забывать про фактор Криштиану Роналду, который очень усилил «Ювентус». Думаю, в этом году у «Юве» очень хороший шанс выиграть Лигу чемпионов», — сказал Ловчев.