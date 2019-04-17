«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Алексея Андронова на 1/4 финала ЛЧ

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19. Встреча состоится сегодня, 17 апреля, на стадионе «Этихад» в Манчестере. Начало — в 22:00 мск.



Ставка: победа «Манчестер Сити» в первом тайме за 1.75.



«Тут поинтереснее борьба ожидается, чем в матче «Ливерпуля». Я так чувствую, что немножко нервничает Гвардиола в преддверии ответного матча. Всем казалось, что «Сити» явный фаворит, причём не только пары, но и всего турнира. Но по первой игре «Тоттенхэм» показал, что он готов драться с таким соперником и даже готов его победить. Возможно, и по сумме двух матчей он способен будет это сделать.



Я думаю, от «Сити» очень ответственная игра требуется. Мне кажется, хозяева будут осторожничать. В первом тайме они покажут свою силу, а во втором — будут определять полуфиналиста.



Поставлю на победу «Сити» в первом тайме с коэффициентом 1,75. На мой взгляд, это очень хороший вариант», — сказал Андронов.



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