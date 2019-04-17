«Порту» – «Ливерпуль»: прогноз Александра Елагина на 1/4 финала Лиги чемпионов

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» – «Ливерпуль». Начало встречи 17 апреля — в 22:00 мск.



Ставка: обе забьют за 1.71.



«В ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Порту» примет «Ливерпуль». Первая встреча, состоявшаяся на прошлой неделе на знаменитом «Энфилде», завершилась победой английского клуба. Голами отметились Кейта и Фирмино.



«Порту» является опытным еврокубковым бойцом. Португальцы в 33-й раз принимают участие в Лиге чемпионов и дважды брали заветный трофей. Однако история у соперника ещё более славная и богатая на победы. Мерсисайдцы аж пять раз брали ушастый кубок, а в прошлом сезоне и вовсе добрались до финала, в котором проиграли мадридскому «Реалу».



В четырёх последних очных встречах неизменно удача была на стороне «Ливерпуля». Красные трижды победили, а ещё один раз была зафиксирована ничья. В прошлом сезоне «Ливерпуль» и вовсе разгромил «Порту» со счётом 5:0. Тем не менее у португальцев отличный подбор атакующих футболистов, которые очень редко уходят с поля без забитого гола. Поэтому жду результативной и яркой игры в исполнении обеих команд и ставлю на обе забьют», — сказал Елагин.