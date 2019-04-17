«Порту» – «Ливерпуль»: прогноз Александра Шмурнова на 1/4 финала Лиги чемпионов

Известный комментатор Александр Шмурнов дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» – «Ливерпуль». Встреча начнётся 17 апреля в 22:00 мск.



Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.15.



«Настроение у команды Юргена Клоппа превосходное: в чемпионате Англии преодолён последний сложный соперник, осталось провести четыре матча с середняками, выиграть их и если не праздновать долгожданное чемпионство, то сказать себе и миру: мы сделали всё, что могли. На таком эмоциональном фоне играть с «Порту» — одно удовольствие. Думаю, красные вновь добьются победы и уверенно пройдут в полуфинал», — сказал Шмурнов.



В первом матче 1/4 финала англичане на своём поле победили со счётом 2:0. Голы забили Наби Кейта и Роберто Фирмино.