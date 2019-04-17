Букмекеры назвали ставки россиян на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» начнётся сегодня, 17 апреля, в 22:00 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



89% объёма денег на исход матча приходится на победу хозяев, 9% — на «Тоттенхэм», и 2% — на ничью.



На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 34% объёма рынка при коэффициенте 2.20. 66% приходятся на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 1.67).



Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу «Манчестер Сити». На этот исход поставлено 52% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на проход подопечных Гвардиолы в полуфинал (32%), на итоговую победу «Тоттенхэма» (6%), на победу гостей (5%), и на то, что «Ман Сити» забьёт как минимум два мяча (5%).



На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 400 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на победу хозяев поля с коэффициентом 1.32.



В первом матче «Тоттенхэм» выиграл 1:0. Единственный мяч забил Хон Сын Мин.



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