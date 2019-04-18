«Челси» — «Славия П»: прогноз Майкла Оуэна на ответный матч Лиги Европы

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2018/19 «Челси» — «Славия П». Встреча состоится сегодня, 18 апреля, начало — в 22:00 мск.



Ставка: победу «Челси» всухую за 2.10.



«Сумасшедшая статистика: «Челси» выиграл 10 из 11 матчей Лиги Европы в этом сезоне. Ни одна английская команда никогда не выигрывала прежде 11 игр в одном европейском сезоне. И я ожидаю, что они войдут в историю и с комфортом проводят «Славию» из Праги в отпуск на «Стэмфорд Бридж».

Я бы поставил на победу «Челси» всухую. Коэффициент вполне неплохой — 2.10. «Челси» выиграл каждый из пяти домашних матчей в нынешнем розыгрыше Лиги Европы с общим счётом 14:1», — сказал Оуэн.