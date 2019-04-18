«Наполи» — «Арсенал»: прогноз Майкла Оуэна на ответный матч Лиги Европы

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы сезона-2018/19 «Наполи» — «Арсенал». Встреча состоится сегодня, 18 апреля, начало — в 22:00 мск.



Ставка: победа «Наполи» за 1.75.



«Я почти уверен, что лондонцам будет тяжело. Когда команды встречались в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2013/14, в обоих случаях хозяин поля победил со счётом 2:0. И я не удивлюсь, если мы увидим, что история повторится в четверг.



«Арсенал» плох на выезде в Премьер-лиге, он уже проиграл как БАТЭ, так и «Ренну» в этом сезоне Лиги Европы. Не удивлюсь, если дело дойдёт до дополнительного времени. Поставлю на победу хозяев», — сказал Оуэн.

«Наполи» — «Арсенал». Прогноз: прижиматься к воротам лондонцы не станут Три ставки на матч Лиги Европы в Неаполе.