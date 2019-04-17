«Наполи» — «Арсенал». Прогноз: прижиматься к воротам лондонцы не станут

17 апреля в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы «Наполи» на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе сыграет с лондонским «Арсеналом». Букмекеры отдают преимущество хозяевам: ставки на победу итальянского клуба предлагаются с коэффициентом 1.69.

Прогноз матча «Наполи» — «Арсенал» (18.04.2019)

В первом матче лондонцы выглядели гораздо лучше: быстро забили два мяча, после чего неожиданно мощно контролировали игру. «Наполи» так ничего и не создал. Больше того — итальянцы чудом не пропустили третий мяч и избежали разгрома. Моментов у хозяев хватало.



Подопечные Карло Анчелотти утешились выездной победой над худшим клубом чемпионата Италии «Кьево» (3:1), причём состав трудно было назвать даже полуторным. За исключением пары позиций, играли все сильнейшие. «Наполи» опережает «Интер» на семь очков и сохраняет отличные шансы на второе место.

«Арсенал» провёл матч во внутреннем первенстве на сутки позже, что даст итальянцам фору. «Канониры» играли на выезде с крепким «Уотфордом» и получили численное преимущество уже на 11-й минуте, но всё равно не смогли решить все вопросы до финального свистка, хотя победу в итоге добыли (1:0).



Состав лондонцев был более экспериментальным, но даже на таком фоне двое суток на перелёт и восстановление — это маловато. Очень похоже на то, что во втором тайме гостям при прочих равных будет тяжелее: чужое поле, усталость, мотивированный соперник. Доводить дело до концовки весьма опасно.



В то же время «Наполи» нужно атаковать с оглядкой на свои ворота, ведь на «Эмирейтс» отличиться не удалось. Скорее всего, «Арсенал» активно проведёт дебют и постарается забить — тогда итальянцам для прохода потребуется четыре мяча. Получится — гости отойдут назад и станут караулить контратаки. Нет — во втором тайме сдерживать натиск соперника будет тяжело.



Гол «Арсенала» в первом тайме идёт за 2.43. Опасно, но с учётом коэффициента стоит подумать. Оборона «Наполи» в последнее время совсем не впечатляет, а быстроногих игроков и умения выйти из обороны парочкой быстрых передач должно хватить лондонцам для 2-3 хороших моментов к перерыву.



Можно взять и классические Х2 за 2.34. Гол гостей с огромной долей вероятности вынудит «партенопейцев» идти ва-банк и оголять тылы. «Арсенал» — очень быстрая команда, которая здорово пользуется свободными зонами. Если «Наполи» не откроет счёт в дебюте (что позволит не форсировать ситуацию и соблюдать баланс), шансы лондонцев выглядят хорошо.



Сомнительной кажется линия на угловые. «Арсенал» способен играть по счёту, но прижиматься к воротам и бегать без мяча 4-5 минут команда Унаи Эмери не любит. ИТБ 3,5 углового «Арсенала» за 2.00, П2 по угловым с форой "+3,5" за 1.70 — рабочие варианты. Норма «канониров» в выездных встречах Лиги Европы — 8,2 корнера. Даже с учётом исходных данных запас великоват.

Ставки на матч «Наполи» — «Арсенал»

После 0:2 «Наполи» нужно атаковать с оглядкой на свои ворота, ведь на «Эмирейтс» отличиться не удалось. Скорее всего, «Арсенал» активно проведёт дебют и постарается забить — тогда итальянцам для прохода потребуется четыре мяча. Гол «Арсенала» в первом тайме идёт за 2.43. Опасно, но с учётом коэффициента стоит подумать.



Можно взять и классические Х2 за 2.34. Гол гостей с огромной долей вероятности вынудит «партенопейцев» идти ва-банк и оголять тылы. «Арсенал» — очень быстрая команда, которая здорово пользуется свободными зонами.



Ставка №1: гол «Арсенала» в первом тайме за 2.43.



Ставка №2: «Арсенал» не проиграет за 2.34.



Ставка №3: ИТБ 3,5 углового «Арсенала» за 2.00.

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