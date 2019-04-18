«Наполи» – «Арсенал»: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги Европы

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Наполи» – «Арсенал» в рамках 1/4 финала Лиги Европы сезона-2018/19. Игра состоится 18 апреля и начнётся в 22:00 мск.



Ставка: точный счёт 2:0 за 8.00.



«Арсенал» в первой встрече победил со счётом 2:0. Я думаю, что «Наполи» под силу на своём поле отыграть это отставание. Исхожу из того, что и «Наполи», и «Арсенал» совершенно по-разному играют у себя дома и в гостях. Коллектив Эмери дома выступает великолепно, в то время как на выезде очень много поражений. В родных пенатах и на чужом поле — это две разные команды. «Наполи» же в свою очередь прекрасно себя чувствует на домашнем стадионе. Поэтому я в этой встрече отдаю предпочтение неаполитанцам», — сказал Ловчев.