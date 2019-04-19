«Авангард» — ЦСКА: прогноз «Чемпионата» на 4-й матч финала Кубка Гагарина

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 4-й матч финальной серии Кубка Гагарина «Авангард» — ЦСКА. Встреча начнётся сегодня, 19 апреля, в 19:30 мск.



Ставка: победа «Авангарда» с учётом ОТ за 2.50.



«Интрига в финальной серии окончательно умерла. Поверить в то, что такой ЦСКА проиграет четыре матча подряд, практически нереально. Некоторые букмекеры вообще прекратили приём ставок на итоговый успех подопечных Игоря Никитина. Единственный вопрос — зацепят ли омичи хотя бы одну встречу.



Рискнём проверить победу «Авангарда» с учётом ОТ за 2.50. Объяснить эту ставку без теорий заговора трудновато, но видеть 0-4 в финальной серии совсем не хочется. Биться с ЦСКА на равных команда Боба Хартли оказалась не готова, но и выноса всухую она не заслуживает. Вариант нерациональный, берём его от безнадёги.

Также проверим ИТБ 0,5 очка Тейлора Бека за 2.30. Результативное действие Ильи Михеева идёт за 1.72, а Дениса Зернова — за 1.80. Это немного странно: канадец проводит больше времени на льду и много играет в большинстве. При 0-3 в серии беречь игроков бессмысленно, лидеры должны получить максимальный айс-тайм. За двойку брать бы такую ставку не решились, а за 2.30 — нормально».