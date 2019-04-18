«Авангард» — ЦСКА. Прогноз: Тейлор Бек зажжёт напоследок

Единственная оставшаяся интрига финала — зацепят ли «ястребы» хотя бы один матч.

19 апреля в Балашихе на «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» состоится четвёртый матч финала Кубка Гагарина между «Авангардом» и ЦСКА. Букмекеры отдают преимущество гостям: ставки на победу «армейцев» в основное время предлагаются с коэффициентом 2.04.

Прогноз матча «Авангард» — ЦСКА (19.04.2019)

Третий матч серии получился классическим: «Авангард» вновь показывает неплохой хоккей, взятие ворот ЦСКА опять не засчитывают, «армейцы» снова выходят вперёд. Хозяева бьются головой о стену, выпускают шестого полевого игрока, и Михаил Григоренко забивает в пустые ворота. Выглядит иронично.

«Ястребы» играют достойно, вот только этого совсем не хватает. Разговоры о судействе и нелепых правилах (а они и впрямь нелепые) можно вести долго, но факт в том, что ЦСКА был лучше в каждом из трёх матчей финала Кубка Гагарина. Всё остальное — лирика, вызванная расстройством от того, что главная серия получается настолько унылой.

ЦСКА имел заметно больше шансов, после стартового штурма хозяев продолжительностью в 6-7 минут преимущество «армейцев» было неоспоримым. Удержать ничейный счёт до третьего периода удалось только благодаря отменной игре Игоря Бобкова. Единственные вопросы к судьям — парочка эпизодов, в которых действия красно-синих сильно напоминали нарушения (удар локтем и толчок на борт).

В остальном преимущество гостей было очевидным. «Ястребы» так и не смогли ничего придумать, даже оказавшись перед необходимостью любой ценой сравнивать счёт. Щелчки от синей линии да набросы на «пятак» — вот, собственно, и всё. «Сухарь» Ильи Сорокина получился курортным: 16 бросков, из которых по-настоящему опасными были 3-4.

Интрига в финальной серии окончательно умерла. Поверить в то, что такой ЦСКА проиграет четыре матча подряд практически нереально. Некоторые букмекеры вообще прекратили приём ставок на итоговый успех подопечных Игоря Никитина. Единственный вопрос — зацепят ли омичи хотя бы одну встречу.

Рискнём проверить победу «Авангарда» с учётом ОТ за 2.50. Объяснить эту ставку без теорий заговора трудновато, но видеть 0-4 в финальной серии совсем не хочется. Биться с ЦСКА на равных команда Боба Хартли оказалась не готова, но и выноса всухую она не заслуживает. Вариант нерациональный, берём его от безнадёги.

Также проверим ИТБ 0,5 очка Тейлора Бека за 2.30. Результативное действие Ильи Михеева идёт за 1.72, а Дениса Зернова — за 1.80. Это немного странно: канадец проводит больше времени на льду и много играет в большинстве. При 0-3 в серии беречь игроков бессмысленно, лидеры должны получить максимальный айс-тайм. За двойку брать бы такую ставку не решились, а за 2.30 — нормально.

Ставки на матч «Авангард» — ЦСКА

Интрига в финальной серии окончательно умерла. Поверить в то, что такой ЦСКА проиграет четыре матча подряд, практически нереально. Некоторые букмекеры вообще прекратили приём ставок на итоговый успех подопечных Игоря Никитина. Единственный вопрос — зацепят ли омичи хотя бы одну встречу. Рискнём проверить победу «Авангарда» с учётом ОТ за 2.50.

Также проверим ИТБ 0,5 очка Тейлора Бека за 2.30. Канадец проводит много времени на льду и постоянно играет в большинстве. При 0-3 в серии беречь игроков бессмысленно, лидеры должны получить максимальный айс-тайм.

Ставка №1: победа «Авангарда» с учётом ОТ за 2.50.

Ставка №2: ИТБ 0,5 очка Тейлора Бека за 2.30.

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