«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: эксперты назвали фаворита матча 35-го тура АПЛ

20 апреля состоится матч 35-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Начало встречи — в 14:30 мск.



Поставить на победу команды Пепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.32. Это соответствует вероятности 70%. Шансы гостей выиграть аналитики оценили коэффициентом 9.00 (11%). На ничейный исход букмекер дает коэффициент 5.25 (19%).



По оценке экспертов, матч будет результативным: на ТБ 2,5 гола предлагают коэффициент 1.75, а на ТМ 2,5 — 2.07.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке аналитиков, — победа хозяев со счетом 2:0 (коэффициент 8.00).



После 34 туров «Ман Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 83 очка. У команды Почеттино 67 очков и 3-е место.



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