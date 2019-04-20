«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Виктора Гусева на матч 24-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Виктор Гусев дал прогноз и сделал ставку на матч 24-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Локомотив» — ЦСКА.



Ставка: обе забьют за 2.09.



«К очному матчу очередного тура Российской Премьер-Лиги “Локомотив” и ЦСКА подошли в разном настроении. Конечно, в столичном дерби может случиться всякое, но в прошлом туре результаты команд были совсем не похожи. ЦСКА дома неожиданно уступил “Оренбургу”. К тому же лидер команды Марио Фернандес получил красную карточку и пропустит грядущий матч.



“Локомотив” на выезде одолел грозненский “Ахмат”. «Железнодорожники» отлично действовали в атаке и сумели забить аж трижды. Прекрасно себя проявили Джефферсон Фарфан и Алексей Миранчук. Стоит отметить, что команда Юрия Сёмина давно не проигрывает и продолжает преследовать лидирующий в турнирной таблице “Зенит”.



История встреч этих соперников достаточно богата. У команд одинаковое количество побед: по 24. Ещё 11 матчей завершились вничью. ЦСКА будет действовать на выезде, но это абсолютно не смущает «армейцев», который являются лучшей командой РПЛ по очкам, набранным в гостевых матчах.



Мне кажется, что ЦСКА пойдёт вперёд, ведь ещё есть шанс вернуться в чемпионскую гонку и нужно реабилитироваться за поражение в прошлом туре. “Локомотив” регулярно забивает и не станет дома отсиживаться в обороне. Поэтому жду голы и ставлю на обе забьют», — сказал Гусев.

«Локомотив» — ЦСКА. Прогноз: «железнодорожники» останутся непобедимыми по весне «Армейцы» не смогут одолеть красно-зелёных во встрече с минимальным количеством голевых моментов.