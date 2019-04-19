«Локомотив» — ЦСКА. «Железнодорожники» останутся непобедимыми по весне

20 апреля на «РЖД Арене» в матче 24-го тура РПЛ «Локомотив» примет ЦСКА. В первом круге «железнодорожники» добились минимального перевеса, несмотря на удаление. Тем не менее букмекеры не видят явного фаворита в предстоящей встрече. Зато аналитики склоняются к низовому исходу поединка и предлагают коэффициент 2.60 на тотал больше 2,5.

Прогноз матча «Локомотив» — ЦСКА (20.04.2019)

Весной «Локомотив» демонстрирует выдающиеся результаты. Коллектив Юрия Сёмина продолжает борьбу в Кубке России, а в рамках РПЛ набрал 14 очков из 18 возможных, находясь в одном темпе с «Зенитом». Если учесть, что питерцы свой матч проведут с «Краснодаром», то потенциальная виктория «железнодорожников» даст команде фантастическое преимущество над конкурентами.

Разумеется, только на победу рассчитывает и ЦСКА. «Армейцы» сейчас переживают не самый удачный отрезок, а времени на исправление ситуации остаётся всё меньше. Да, красно-синие одолели в главном дерби страны «Спартак», но 5 пропущенных мячей за две встречи с «Уфой» и «Оренбургом» говорят о серьёзных проблемах парней Виктора Гончаренко.

Может показаться, что ЦСКА легче играть с признанными грандами, однако по данному поводу также есть серьёзные сомнения. За семь встреч с оппонентами из топ-6 РПЛ «армейцы» набрали восемь очков. Например, «Локомотив» провёл восемь подобных матчей и пополнил свою копилку на одиннадцать баллов.

После целой череды ошибок в обороне Виктор Гончаренко наверняка внесёт коррективы в защитные построения красно-синих. С составом у ЦСКА всё в порядке, необходимо лишь вернуть прежнюю уверенность и стабильность. Рисковать номинальным гостям ни в коем случае нельзя, так как поражение практически не оставит «армейцам» шансов на попадание в первую двойку. А там и за третью позицию зацепиться крайне непросто.

У «Локомотива» запас прочности чуть более весомый. Для сохранения места в тройке «железнодорожникам» достаточно не проиграть. В весенней части сезона коллектив Юрия Сёмина идёт без поражений, хотя уже сражался с «Зенитом», «Краснодаром» и «Ростовом». Если вспомнить встречу первого круга, то в ней красно-зелёные вырвали победу у ЦСКА, находясь в меньшинстве.

Более того, «армейцы» не могут одолеть «Локомотив» в РПЛ уже на протяжении трёх подряд матчей, а за последние семь очных противостояний во внутреннем первенстве красно-синие взяли верх лишь однажды. На наш взгляд, «железнодорожники» не уступят и на этот раз, но коэффициент на подобное развитие событий недостаточно высок.

Для увеличения потенциальной прибыли мы сделаем ставку 1Х при тотале меньше 3,5 за вполне приличные 1.73. Да, недавние матчи «Локомотива» и ЦСКА оказались необычно урожайными на забитые мячи, но в предстоящем сражении цена ошибки умножается многократно, поэтому обе команды предпочтут прагматичный футбол.

С аутсайдерами и середняками Сёмин порой выпускает атакующий состав, и «железнодорожники» нарываются на контратаки. Против грандов «Локомотив» на домашнем стадионе больше гола в РПЛ не пускает. У ЦСКА в выездных встречах статистика выглядит ошеломляюще. За 12 гостевых матчей во внутреннем первенстве в воротах «армейцах» побывало лишь 4 мяча.

Вероятность увидеть четыре гола в Черкизово крайне мала, а при выборе двойного исхода мы предпочитаем 1Х, так как весной «Локомотив» не покорился ещё ни одному клубу, да и в личных встречах с «армейцами» у «железнодорожников» впечатляющие результаты.

В линии на статистику доступно также одного любопытное предложение. Тотал угловых больше 8,5 идёт за 1.73, что выглядит привлекательно. В очных сражениях в РПЛ между «Локомотивом» при Сёмине и ЦСКА с Гончаренко команды на двоих последовательно подали 9, 9, 17 и 12 корнеров.

Оба наставника прекрасно знают сильные стороны друг друга, поэтому стараются по максимуму насыщать центральную зону. Регулярные подходы к воротам получится создавать только через фланги, что неизбежно приведёт к приличному количеству подач и прострелов. Согласитесь, 9 угловых выглядят слишком скромным показателем для битвы, где команды изначально нацеливаются только на три очка.

Ставки на матч «Локомотив» — ЦСКА

«Локомотив» ещё не проигрывал в весенней части сезона, а за семь последних очных дуэлей с «железнодорожниками» в РПЛ у ЦСКА лишь одна победа. 1Х при тотале меньше 3,5 смотрится достаточно надёжно. Обеим командам есть что терять, поэтому ожидаем минимум рискованных действий.

Сёмин и Гончаренко у руля своих нынешних клубов четыре раза встречались друг с другом в поединках внутреннего первенства. Статистика по угловым выглядит следующим образом: 9, 9, 17 и 12 в матче первого круга. Тотал корнеров больше 8,5 доступен за 1.73, и такое предложение видится оптимальным в связи с вероятным насыщением центра поля и возможностью регулярно атаковать лишь через фланги.

Ставка №1: «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 3,5 за 1.73

Ставка №2: тотал угловых больше 8,5 за 1.73/

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