«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч 24-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Зенит» в 24-м туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится в субботу, 20 апреля, на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре.



Ставка: тотал больше 2,5 мяча за 2.20.



«Зенит» едет в Краснодар с задачей не проиграть. Для него это один из главных матчей на финише сезона. Важно не подпустить к себе соперников. «Зенит» постарается закрыться, сыграть строго и аккуратно.



«Краснодар» будет играть только на победу, в своём стиле, в присущей ему манере. Тут никаких других вариантов быть не может. Единственное — не сыграет Шарль Каборе, это большая проблема. Нужно будет кому-то взять его функции в середине поля, а это не так легко. Думаю, из-за отсутствия Каборе будут провалы в обороне у «Краснодара», он будет пропускать контратаки.



В то же время сами краснодарцы, конечно, будут создавать моменты. Они это делают в каждом матче. А тут будет серьёзная мотивация, домашняя игра. Жду достаточно весёлого футбола. «Краснодар» раскачает этот матч. Будет играть дерзко. Думаю, голов будет достаточно в этой встрече, минимум три», — сказал Титов.

«Краснодар» — «Зенит». Прогноз: Карасёв обойдётся без репрессий Сергей Карасёв назначил четыре пенальти в шести предыдущих встречах РПЛ.