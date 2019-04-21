«Спартак» — «Енисей»: прогноз Руслана Нигматуллина на матч 24-го тура РПЛ

Экс-вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на матч 24-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Спартак» — «Енисей».



Ставка: тотал больше 2,5 гола за 2.00



«Дмитрий Аленичев с Егором Титовым против своей бывшей команды. Конечно, этот матч, как и предыдущий, когда «Спартак» играл против команды Валерия Карпина, всегда привлекает дополнительное внимание. Есть интрига – бывшие спартаковцы против своей родной команды.



Матч первого круга состоялся 7 октября, в мой день рожденья. «Енисей» не смог сделать мне подарок, но сделал его «Спартак», победив на выезде 3:2. К этому же матчу соперники подходят в плохом настроении. У «Спартака» серия из двух поражений, побеждает команда нечасто: две победы в шести последних матчах. «Енисей» побеждает ещё реже. Последняя победа красноярцев случилась в ноябре прошлого года – в Химках над «Динамо».



Но фаворит, конечно, «Спартак», у красно-белых есть шанс прервать серию неудач. Если уж не обыгрывать «Енисей», который не может в этом сезоне никому составить серьёзную конкуренцию по разным причинам, то тогда кого? Поэтому и коэффициент на победу москвичей не слишком интересен. Я попробую поставить на тотал больше 2,5 гола. Шансы, что эта ставка с симпатичным коэффициентом сыграет, высоки».



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